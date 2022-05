Junge Männer in fremden Kriegen

Der 19-jährige Sebastian, Soldat in der polnischen Armee, sieht das anders. Er ist gerade vier Kilometer vor der ukrainischen Grenze stationiert. Am Telefon erzählt er, dass er nicht nachvollziehen kann, wie man sich jetzt freiwillig in die Ukraine begeben kann. „Schau, wir machen hier unseren Job. Wir haben unsere Wachposten, wir sind hier. Aber wir hören schon immer wieder Explosionen auf der anderen Seite, also bei den Ukrainern. Das ist nicht so ohne.“ Eigentlich dürfe er mir ja nichts erzählen, da er eine Geheimhaltungsklausel unterschrieben habe, öffentlich würde er das auch nicht sagen, da er vor den anderen Soldaten „nicht als Weichei dastehen“ wolle. Aber er will etwas loswerden: „Wir haben uns am Anfang auch gedacht, dass das ja ganz spannend wird, eine Art Abenteuer. Aber mit jedem Tag haben wir weniger Lust, hier zu sein. Ich wäre so viel lieber bei meiner Familie, bei meiner Freundin. Es gehen so viele Menschenleben drauf, und wofür?“, fragt er nachdenklich. Ob er mit der Zeit nicht abstumpfen würde? „Eher umgekehrt. Aber was weiß ich schon: Wir sind hier ja in Sicherheit. Diese Jungs sind dann einfach Kanonenfutter. Sie meinen es gut, aber Helden sind das keine. Im Endeffekt interessiert sich keiner für dich, wenn du irgendwo in einem Krieg stirbst.“

*Namen von der Redaktion geändert