Das sind: Piisciiss, Nova und Axid, die durch Tanz Kolumbien verändern wollen

... aus der queeren Szene in Kolumbien und fallen mit ihren außergewöhnlichen Outfits auf Instagram auf. Etwa im Schottenrock mit roter Krawatte oder im Crop-Top mit Leoparden-Print. Style bedeute für die drei mehr, als einfach nur gut auszusehen, so Piisciiss: „Wir möchten sichtbar für die anderen queeren Menschen in Kolumbien sein.“ Die drei gehören zur queeren Ballroom Culture. Die entstand in den 80er-Jahren in New York. Damals trafen sich queere Menschen – vor allem Afroamerikaner*innen und Menschen mit lateinamerikanischer Zuwanderungsgeschichte – zu Drag-Wettbewerben, bei denen die Teilnehmer*innen mit gesellschaftlichen Normen brachen. Bis heute sind Ballroom-Wettbewerbe ein wichtiger Bestandteil der LGBTQ*-Communities weltweit – auch, weil sie in familiären Strukturen organisiert sind.