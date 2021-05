Das ist: Olivia Rodrigo, deren Musik das Lebensgefühl der Gen Z verkörpert

… ihre Gefühle gut in Songs packen. Sie sagt von sich selbst: „I’m the most sensitive bitch in the whole word.“Am Songs schreiben und Schauspielern liebe sie genau, dass sie ihre Emotionen rauslassen könne. Und, dass sie mit einem Song, den sie aus dem nichts erschaffen hat, Menschen berühre. Klar gibt es auch Leute, die die Teenager-Herzschmerz-Songs ein bisschen monothematisch finden – aber die Liebe ist nun mal eines der größten Themen, und gerade als Teenager*in fühlt sich der erste Liebeskummer doch so an, als würde die Welt gleich untergehen.