Na dann hoffen wir mal, dass die Playlist, die du für uns erstellt hast, besser ankommt. In deinem Buch „Komplett Gänsehaut“ zitierst du eine – wie ich finde sehr sinnvolle – Dating-Weisheit: „If you go home with somebody and they don’t have books, don’t sleep with them“. Welcher Musikgeschmack würde dich bei einem Date so sehr abturnen, dass du die Flucht ergreifen würdest?

Ich habe eine Grundregel, die ich jeder heterosexuellen Frau in meinem Alter ans Herz legen würde: Beim ersten Date mit Männern nie über Musik reden! Dann empfehlen sie dir nämlich meistens irgendwelche Platten von vor zwölf Jahren, die du eh schon kennst. Ich glaube, ich könnte mich mit allem anfreunden – außer Volksmusik. Aber ich fände es schon weird, wenn ich mit jemandem nach Hause gehen würde und es würde ein Poster von den Amigos über seinem Bett hängen. Oder er hört nur Männer, das wäre auch komisch. Aber je nach Verzweiflungsgrad wäre das keine „Red Flag“ für mich.