Was tun, wenn du dein Auto mit einer Riesenspinne teilen musst?

Glücklicherweise begegnet man als Großstadtbewohner solchen unheimlichen Tieren nur selten. Aber bisweilen kreuzen sich die Wege doch. Wie zuletzt die Australierin Bianca Merrick feststellen musste, die eine Riesenkrabbenspinne in ihrem Auto fand. Diese Spinnen werden bis zu 30 Zentimeter groß und sind normalerweise ungefährlich für Menschen. Ihr Biss kann allerdings zu Kopfschmerzen, Übelkeit und Herzrasen führen. Normalerweise leben die Tiere in Rindenspalten von Bäumen. Aber man findet sie auch häufig in Schuppen oder Garagen. Oder eben im Auto.

Merrick fuhr gerade von der Arbeit nach Hause, als sie mal kurz nach oben blickte und die Spinne direkt über sich an der Decke ihres Autos sah. Sie überlegte kurz, anzuhalten und das Tier aus dem Auto zu scheuchen. Doch als ihr klar wurde, dass sie keinerlei Geräte für eine solche Aktion hatte, beschloss sie, das Tier einfach zu ignorieren und weiter zu fahren. Es waren, so erzählte sie in einem Interview, die längsten 20 Minuten ihres Lebens.