Böhmermann will Influencer*innen statt nach Dubai nach Bremen locken

Bremen ist ja eine schöne Stadt. Viele Seen gibt es da, viele Studierende, in fast vergessenen Vor-Pandemie-Zeiten auch ein ansehnliches Nachtleben. Jan Böhmermann will in die Stadt im Norden Deutschlands jetzt auch Influencer*innen locken – das Motto: #FeelBremen. Was erstmal nur witzig klingt, hat einen ernsten Hintergrund. Denn Böhmermann geht es mit seiner Aktion vor allem darum, darauf aufmerksam zu machen, dass derzeit viele deutsche Influencer*innen nach Dubai auswandern. Während Deutschland im Schnee versinkt und mitten in einem harten Lockdown steckt, posten zum Beispiel Sami Slimani oder Fiona Erdmann seit einiger Zeit vor allem Bilder von entspannten Stunden in der Sonne und machen begeistert Werbung für Dubai.