Evan Rachel Wood erhebt Missbrauchsvorwürfe gegen Marilyn Manson

„Der Name meines Peinigers ist Brian Warner, der Welt ist er auch als Marilyn Manson bekannt.“ Diesen Vorwurf teilte die Schauspielerin Evan Rachel Wood am Montag in einem Instagram-Post mit der Öffentlichkeit. Die 33-Jährige schrieb darin, Manson habe sie schon als Teenagerin manipuliert und jahrelang missbraucht. Diesen Vorwurf weist Brian Warner zurück. Die beiden hatten sich kennengelernt, als Wood 18 Jahre alt war, Manson ist fast zwanzig Jahre älter, die beiden waren für drei Jahre liiert. Der physische und psychische Missbrauch, den sie in dieser Zeit erfahren habe, sei „grauenhaft“ gewesen, führte Wood aus. Nun schrieb die Schauspielerin, die durch ihre Rolle in der Serie „Westworld“ bekannt wurde, sie wolle Manson vor der Welt als „gefährlichen Mann“ entlarven, aber auch die vielen Industrien anprangern, die ihm dieses Verhalten ermöglicht hätten. „Ich bin fertig damit, ein Leben in Furcht vor Vergeltung, Verleumdung und Erpressung zu leben.“