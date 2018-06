Alleinerziehende Mutter bekommt 17.000 Euro Spenden

Deine Situation ist gerade nicht einfach, oder?

Ich bin es gewöhnt, mein Leben alleine zu stemmen, aber gerade ist es wirklich schwer. Bis vor kurzem hatte ich neben meinem Beruf als Kinderkrankenschwester noch einen Nebenjob und habe insgesamt 90 Prozent gearbeitet, also fast Vollzeit. Den Nebenjob musste ich im Frühjahr aufgeben, weil die Erzieher in dem Kindergarten meines Sohnes meinten, es tue ihm nicht gut, so lange dort zu sein. Die haben nicht darüber nachgedacht, was sie mir damit antun. Ich sehe zwar, dass es meinem Sohn gut tut, aber die 300 Euro im Monat fehlen extrem. Für Alleinerziehende ist es nie einfach, man hat jeden Monat Ausgaben, jede Saison brauchen die Kinder neue Kleidung und Schuhe, es kommt ständig irgendetwas Unvorhergesehenes. Man hangelt sich so durch und denkt: Kommenden Monat kann ich etwas zurücklegen. Und dann kommt die nächste Rechnung. Ich wollte eigentlich dieses Jahr mit meinen Kindern in den Urlaub fahren, das haben sie sich so gewünscht und ich wollte dafür sparen. Und dann kommt so ein Brief von der Schule und in dir zieht sich alles zusammen.