Vierjähriger bestellt zehn Tüten voller Essen bei McDonald's

Vielleicht hatte der vierjährige Tom aus Brasilien ähnliche Gedanken. Vielleicht hatte er aber auch einfach nur krass Bock auf Essen von McDonalds und wollte es so machen wie die Erwachsenen, die dauernd irgendwo Essen bestellen. Wer weiß das schon. Jedenfalls nutzte er die Gunst der Stunde, weil seine Mama Raissa, 32, ihr Handy liegengelassen hatte und kurz unter Dusche war. Er bestellte in dieser Zeit unter anderem sechs Happy Meals, zehn Milchshakes, acht Extra-Spielzeuge, zwei Eisbecher, zwei Zwölfer-Chicken-Nuggets, große Pommes mit Speck und Cheddar, zwei Apfelkuchen, einen Traubensaft und acht Flaschen Wasser. Genug also, um den ersten Hunger zu stillen.