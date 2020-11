„Bei meinen Eltern falle ich in die Rolle des Kindes zurück“

„Vor eineinhalb Jahren habe ich mein Studium in Frankfurt begonnen und hatte dort, bis vor kurzem, eine kleine Wohnung. Durch die Corona-Pandemie habe ich meinen Job in einer Agentur verloren und konnte mir die Wohnung nicht nicht mehr leisten. Ein WG-Zimmer habe ich auf die Schnelle nicht gefunden und so war ich gezwungen, wieder zu meinen Eltern aufs Land zu ziehen. Das Leben hier ist ein großer Kontrast zu meinem bisherigen Leben in Frankfurt. Hier wohne ich in einem 90-Einwohner-Dorf und musste wieder in mein altes Kinderzimmer ziehen. Deshalb musste ich mich von Klamotten und anderen Sachen trennen, weil mir hier der Platz dafür fehlt.