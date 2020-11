„Für den Großteil der Gastronomen ist die Pandemie eine Existenzbedrohung“

Mein Arbeitsalltag hat sich durch Corona krass verändert. Normalerweise haben wir jeden Tag geöffnet, ich selbst bin auch jeden Tag vor Ort. Es ist aber nicht so, dass du den ganzen Tag in deinem Laden stehst, ein Bierchen trinkst und um 23 Uhr geht’s heim. Dazu gehört auch viel Büroarbeit und die steht immer noch an. Wir bieten jetzt Freitag und Samstag Lieferdienst an. Das es nur diese beiden Tage sind ist der Größe unserer Stadt geschuldet. Wenn wir in München wären, würden wir wahrscheinlich jeden Tag versuchen zu liefern. Aber da Passau eine Studentenstadt ist, merkt man gerade auch, dass einfach viele wegen der Online-Lehre gerade nicht hier sind.