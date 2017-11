Wer setzt ein Pfund Hack am Bahnhof aus?

In der baden-württembergischen Kleinstadt Berghausen ist man aktuell etwas irritiert. Der Grund: Jede Woche legt dort ein Unbekannter in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Pfund Hackfleisch ab. Immer an derselben Stelle, hinter einem Zaun am Bahnhof. Wer das tut und warum, das weiß weder die Polizei noch die Albtalverkehrsgesellschaft (AVG), die für den Bahnhof zuständig ist.

„Wir wurden darauf aufmerksam gemacht, dass dort immer so ein Fleischbollen deponiert wird, aber wenn wir Mitarbeiter hingeschickt haben, war davon nichts mehr übrig“, sagt Nikolas Lutterbach, der Sprecher der AVG. Seit Anfang Oktober taucht der mysteriöse Kloß am Berghausener Bahnhof auf. Da es sich beim Ablegen eines Hack-Pfundes um keine Straftat und keine Ordnungswidrigkeit handelt, ermittelt die Polizei bislang nicht dazu. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Karlsruhe sagt: „Die Beobachtung wurde zwar beim Polizeiposten Pfinztal gemeldet, es liegt aber definitiv kein Polizeisachverhalt vor.“