Ostern ohne Eier

Zu Ostern gibt's erst Fisch, dann Fleisch, und natürlich jede Menge Eier – war schon immer so. Aber muss das wirklich so bleiben? Nein, denn ein gutes Festtagsessen funktioniert auch vegan. Mit diesen Rezepten beweist du das deiner fleischessenden Familie: Wir haben für dich eine Vorspeise, drei Hauptgerichte und einen Nachtisch-Klassiker veganisiert. Die Gerichte kommen ohne chemische Ersatzprodukte aus, sind mit Ausnahme des Bratens auf vier Portionen ausgelegt und lassen sich leicht in doppelter oder dreifacher Menge zubereiten. Alle Rezepte wurden bei Privatumfragen Fleischesser*innen-approved.