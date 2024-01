Bis zu 7000 Euro brutto für den Privatkoch

Mit all diesen Erfahrungen bin ich sehr breit ausgebildet. Das wird auf dem luxuriösen Niveau, auf dem ich arbeite, auch erwartet. Doch oft reicht das noch nicht, um als Privatkoch arbeiten zu können. Wohlhabende Leute lassen nicht jeden in ihr privates Zuhause, da muss man schon bestimmte Referenzen vorweisen können oder empfohlen werden. Da ich schon als Butler, im Service und in Sterneküchen gearbeitet habe, standen meine Chancen ganz gut. Trotzdem habe ich während der Coronapandemie erst einmal hinter der Fleischtheke bei Rewe gearbeitet – die Pandemie hat den Arbeitsmarkt auch in der Gastronomie massiv beeinflusst. Zu meiner eigenen Überraschung wurde ich dann von einem Privathaushalt gefragt, ob ich als Privatkoch arbeiten wolle. Wie genau das ablief, darf ich nicht sagen. In meinem Beruf herrscht absolute Diskretion. Diese erste Anstellung hat meine Karriere als Privatkoch ins Rollen gebracht und zu Weiterempfehlungen geführt: Mittlerweile habe ich ein Ein-Mann-Unternehmen in München gegründet und bin für das ganze Jahr bereits gut gebucht.“