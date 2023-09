Neue Großküchen braucht das Land

Das ist wenig überraschend, schließlich leisten sie einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag, indem sie insbesondere Frauen im Alltag entlasten. Denn noch heute ist der Haushalt in den meisten Familien ihre Aufgabe: Sie übernehmen täglich etwa eineinhalb Stunden mehr Sorgearbeit als Männer. Und in der Lebensphase, in der Kinder ins Spiel kommen, ist der sogenannte Gender Care Gap sogar noch höher: Frauen Mitte 30 leisten jeden Tag mehr als doppelt so viel Care-Arbeit wie Männer. Gerade berufstätigen Müttern würde es helfen, wenn sie mehrmals in der Woche mit ihren Kindern in eine helle und gemütliche Kantine gehen könnten, statt jeden Abend noch einkaufen, kochen und alles wieder aufräumen zu müssen.