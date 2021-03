Ich trage gerne BHs

Darum will und kann ich nicht auf den BH verzichten. All die "Ich fühle mich ohne BH so wohl"-Frauen können sehr gerne keinen BH tragen und sich wohlfühlen. Aber sie sollen es mir bitte nicht als feministische Botschaft verkaufen, dass sie nicht schnell frieren und ihre Brüste nie weh tun, weil sie zu jeder Tages- und Jahreszeit klein und fest sind. Das ist ja noch so ein Problem dieses Trends: Irgendwelche Stars werden dafür gefeiert, dass sie ihre Side- und Underboobs aus der Kleidung blitzen lassen und das gilt dann als Liebeserklärung an die "natürliche Brust". Während die meisten Frauen, die keine Apfelbrüstchen (oder Ballonbrüste, die aber eben auch rund und straff sind) haben, bei diesem Anblick eher Minderwertigkeitskomplexe kriegen.