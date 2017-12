Auf einem Ikea-Adventskalender schaut ein Wichtel einer weiblichen Figur unter den Rock

Das Möbelhaus Ikea hat zur Weihnachtszeit einen Adventskalender auf den Markt gebracht. Darauf zu sehen: ein bunter Comic mit Elch, Christbaum, Füchsen, Weihnachtskram. An sich nicht weiter verwunderlich. Über eine Sache haben wir uns heute in der Redaktion aber doch gewundert: den kleinen Wichtel, der einer weiblichen Figur unter den Rock zu schauen scheint. Was ist das für ein Upskirting-Zwerg? Hat der die #MeToo-Debatte verpennt? Wir haben Martin Schupp, einen Sprecher von Ikea Deutschland, gefragt, was es damit auf sich hat.

jetzt: Herr Schupp, auf den Türchen 9 und 21 des Ikea-Adventskalenders sieht man einen Zwerg, der unter dem Rock des Christkindes steht und eine Kerze hochhält. Was macht der Zwerg da?

Martin Schupp: Da muss ich natürlich sofort korrigierend eingreifen: Zum einen ist das nicht das Christkind, sondern die heilige Lucia, da wir ein schwedisches Unternehmen sind. Sie ist damit beschäftigt, den Christbaum zu schmücken. Die heilige Lucia erkennen Sie an dem traditionellen weißen Gewand mit dem roten Gürtel und der Lichterkrone auf dem Kopf. Und der Zwerg ist natürlich kein Zwerg, sondern ein schwedischer Jultomte. Der Jultomte ist selbstverständlich damit beschäftigt, der heiligen Lucia bei der Dekoration zu helfen, indem er ihr die Kerze anreicht.