Welcher Adventskalender-Typ bist du?

Der Schokoladen-Adventskalender

Wer hat ihn gemacht?

Eine Spritzgießmaschine.

Für wen ist er?

Der Schokoladen-Adventskalender ist der Skoda unter den Adventskalendern. Zuverlässig, günstig, aber so richtig geil findet ihn keiner. Außer kleine Kinder – die finden alles geil, wo Schokolade drin ist: kleiner Aufwand, große Wirkung. Wenn ihn Freunde oder Familienmitglieder bekommen, tut er auch seinen Dienst. „Oh, das ist ja süß von dir!“, heißt es dann, obwohl man an der Kasse nur schnell in den Container mit dem 95-Cent-Schildchen gegriffen hat. In Beziehungen ist der emotionale Wert des Schokoladen-Adventskalenders vergleichbar mit der Flasche Wein oder der Rose von der Tankstelle. Als Notlösung funktioniert das immer, doch eigentlich weiß der andere, dass da noch ordentlich Luft nach oben ist.

Wie sieht er aus?

Rentier, Schlitten, Weihnachtsmann – alle stehen sie inmitten einer nostalgisch anmutenden Winterlandschaft. Wer sind eigentlich die armen Grafiker, die jedes Jahr diese Dinger designen müssen? Auf der Innenseite der Türchen hilft eine lieblose Illustration dabei, das Motiv des jeweiligen Schokostücks zu identifizieren, das der Heizung wegen schon zur Unkenntlichkeit geschmolzen ist.

Was kann er?

Er kann eigentlich alles, was die Schokoladenindustrie zu bieten hat – von kleinen Figuren über Pralinen bis hin zu allseits bekannten Schokoriegeln im Kleinformat. Er weckt Erinnerungen an die eigene Kindheit, in der man ganz begeistert von dem Stück Schokolade in Schaukelpferd-Form war. Damals war es aber auch egal, dass die Schokolade aus dem billigen Kalender nach wenigen Tagen gräulich-weiß anlief und geschmacklich ohnehin unterirdisch war.

Mit welchem Satz wird er überreicht?

„Guck mal, was ich dir mitgebracht habe!“