Dieses Fotoprojekt hinterfragt klassische Konzepte von Männlichkeit

Lisa Strautmann lebt heute in Hamburg, studierte Sport in Köln und Psychologie in Zürich, aber nie Fotografie. Sie fotografiere schon seit ihrer Jugend, sagt sie, bis 2015 allerdings eher im privaten Kontext. Verändert hat das ein Auslandssemester in Toronto. „Sich unbeobachtet fühlend“, wie sie sagt, entdeckte sie dort die Kunstwelt für sich. In Toronto waren ihre Werke auch erstmals Teil einer Gruppenausstellung. Gleichzeitig belegte sie viele Schauspielkurse – und machte eine Ausbildung zur Klinik-Clownin.