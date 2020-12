Was lassen Hetero-Männer sein, um nicht für schwul gehalten zu werden?

Ein Mann zu sein, muss hart sein – vor allem, weil man immer so hart sein muss. Auch wenn diese und andere Genderstereotype (Mann = stark! Frau = emotional!) inzwischen öfter hinterfragt und kritisiert werden, ist der Weg wohl noch weit, bis rosa nur noch als irgendeine Farbe und nicht als weibliches Statement gesehen wird. Bisher werden Debatten um sexistische Rollenvorstellungen vor allem von Frauen und LGBTQ vorangetrieben. Dass aber auch Hetero-Männer davon profitieren könnten, wenn man dahingehend Wandel zulässt, demonstrieren gerade einige Männer auf der Plattform Reddit. Dort wurde am Mittwoch nämlich eine Unterhaltung gestartet, indem User „Dan“ fragte: „Straighte Männer, was ist das Verrückteste, das euch gesagt wurde, dass ihr nicht machen sollt, weil es ,schwul’ sei?“