Neuer Studentinnenjob: „Weihnachtsfrau“

Ob die Emanzipation der Weihnachtsfrau, die vorher maximal als Helferin ihres Mannes bekannt war, aus dem Wertewandel unserer Gesellschaft herrührt, darf man übrigens bezweifeln. Das Studierendenwerk Berlin schreibt auf seiner Website: "Da es immer mehr Kinder auf der Welt und in Berlin gibt, und weil der Weihnachtsmann nicht mehr alles alleine bewältigt, geht die Weihnachtsmannfrau seit diesem Jahr ebenfalls auf Tour!"

Tatsächlich dürfte die Entscheidung zur Etablierung der Weihnachtsfrau also vor allem vom Mangel an Weihnachtsmännern kommen. 2016 hatte es schon deutlich mehr Aufträge gegeben, als die Studierenden bewältigen konnten, vielen Kunden musste abgesagt werden. Um das in Zukunft zu vermeiden, schicke man ab sofort also auch Weihnachtsfrauen zur Bescherung, wie die Sprecherin des Studentenwerks Jana Judisch gegenüber der Berliner Zeitung sagte.

Das Problem gibt es in Bundesländern wie Bayern, wenn überhaupt, übrigens nur andersherum: Die meisten Kinder glauben hier an das traditionell weibliche Christkind.

