„Na, gestern wieder etwas später gewesen?!“

Das Verhältnis: Schon mit der Begrüßung will diese*r Nachbar*in zeigen, was ihr schon wieder falsch gemacht habt. Seit deinem ersten Fehltritt, an den du dich nicht mehr erinnern kannst, ist jeder Kontakt zwischen euch auf dem Gefrierpunkt. War es der Pizza-Karton, den du versehentlich in den Papiermüll geworfen hast? „Das ist nämlich laut Müllverordnung im Restmüll zu entsorgen, da sich Rückstände von Käse und/oder Mehl im Karton befinden können.“ Waren es die Schuhe im Gang, die gegen die Brandschutzverordnung verstoßen? Die vergessene Kehrwoche? Jedenfalls war es eine Lappalie, die euer Verhältnis nachhaltig zerstört hat. Seitdem nutzt diese*r Nachbar*in jede Möglichkeit, um euch zu belehren, oder, wenn möglich direkt bei der Hausverwaltung zu verpfeifen. Kein Wunder also, dass du um jeden Preis versuchst, eine Aufeinandertreffen zu vermeiden. Wenn du gerade die Wohnung verlassen willst, schaust du erstmal durch den Türspion, ob du diese Person siehst und lauschst, ob Schritte im Treppenhaus zu hören sind.