Wie Liebe klingt

Klar, Dirty Talk kann an der richtigen Stelle durchaus seinen Reiz haben. Damit haben die Erzähler*innen aber nichts am Hut, denn die reden einfach beim Sex genauso wie im Meeting, weitgehend sinnfrei aber immerhin durchgehend vom Anfang bis zum Ende. Ihre Texte bestehen dabei aus pornösen Versatzstücken plus anatomischen Details, wie man sie als Erwachsener eigentlich nicht mehr bei diesen Namen nennt, plus nicht mehr zeitgemäßen Formen der partnerschaftlichen Rollenverteilung. Außerdem kommentieren sie das stattfindende und zukünftige Geschehen minutiös wie Fußballreporter*innen: „Ja, sehr gut und jetzt ich so von unten und dabei schön mit der Hand auf deiner Lulu während du mich ganz besonders, das ist so intensiv, nicht wahr ...“ Gerät dieser Typus mal an einen Premierengast, der seine Macke nicht kennt, können die Erzähler*innen mit ihren Angewohnheit durchaus nachhaltig verstören, vor allem wenn die Suada im Dialekt stattfindet. Da hilft nur ein beherztes „Halt mal die Klappe und konzentrier dich lieber!“, um für ein bisschen Besinnlichkeit zu sorgen.