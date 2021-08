Wenn die Mitbewohnerin an einer Essstörung erkrankt

Laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung sind 61 von 1000 Frauen und Mädchen wie Sarah an einer Essstörung erkrankt. Die vermutete Dunkelziffer liegt deutlich höher. Einige der Betroffenen, insbesondere die Jüngeren, leben in Wohngemeinschaften. Wenn sie die Krankheit verheimlichen, kann sie nicht nur das Zusammenleben belasten, sondern auch das Leben der Erkrankten selbst gefährden. Denn: je länger Betroffene darauf verzichten, Hilfe zu holen und an der Krankheit leiden, desto größer ist die Gefahr für ihre Gesundheit. Aber wie können Mitbewohner*innen erkrankte Menschen unterstützen? Und was bringt es, wenn sie eine vermutete Essstörung ansprechen?

“Ich war komplett in einer anderen Welt.”

Das Leben in WGs ist für Menschen mit Essstörung nicht unbedingt schlechter oder besser als in anderen Wohnsituationen – aber die Herausforderungen sind andere, haben mal mehr, mal weniger direkt mit den Mitbewohner*innen zu tun. Für Sarah zum Beispiel war es das Verstecken. Also das heimliche Erbrechen, kurz darauf der Ekel vor sich selbst und die ständige Angst, ihre Mitbewohner*innen könnten ihren Essensvorrat entdecken. Für Tina* hingegen war nicht das Verstecken, sondern das Beisammensein schlimm. Sie erkrankte mit 18 Jahren an einer Essstörung. Für ihr Studium entschied Tina sich sogar gezielt dafür, in eine WG zu ziehen. Sie erhoffte sich, so leichter aus ihren gefährlichen Gewohnheiten ausbrechen zu können. Ein halbes Jahr zuvor begann sie, ihr Essen nach den Mahlzeiten zu erbrechen. In einer WG, so ihre Hoffnung, zwinge sie das Zusammenleben vielleicht, damit wieder aufzuhören – aus purer Scham vor den Mitbewohner*innen. Vielleicht würde sie lernen, mit ihnen gemeinsam wieder regelmäßiger zu essen.