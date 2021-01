Diese Fotos zeigen, wie sich ein Leben mit Endometriose anfühlt

Auch die laufende Serie soll unsichtbare Krankheiten sichtbarer machen. Derzeit steht Hannah mit vielen Frauen im Austausch. Jede der Betroffenen bringe einen anderen Blick mit. „Wenn man unter einer chronischen Krankheit leidet, dann fühlt man sich oft so schwach. Mir hat ein Shooting geholfen, mich stark zu fühlen. Deswegen habe ich Shootings angeboten“, sagt Hannah. Mit den Frauen spricht sie auch über deren Geschichte, den Verlauf der Krankheit, den Umgang damit und hält diese Erfahrungen in Interviews fest. Vor allem an das erste Shooting erinnert sich Hannah genau: „Sie war am Anfang unsicher und wurde dann so stark. Das hat mich so berührt. Ich habe gemerkt: Ich kann wirklich was damit erreichen. Man hat ihr angesehen, dass sie so viel durchgemacht hat.“ Die Fotografin will durch das Projekt vor allem andere Frauen ermutigen und ihnen zeigen: Ihr seid nicht alleine.