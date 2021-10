Was Berufsunfähigkeit für junge Menschen bedeutet

Auch Lisa hat schlechte Erfahrungen mit einem Gutachter gemacht. Sie kritisiert, kaum mit dem Gutachter selbst, einem Psychiater in Bamberg, gesprochen zu haben – das ausführliche Gespräch führte sie stattdessen mit einer angestellten Ärztin. Die habe danach für den Gutachter nur kurz zusammengefasst, was besprochen wurde. Auf Nachfrage bestätigt die Rentenversicherung gegenüber jetzt, dass sowas durchaus erlaubt sei. Vorausgesetzt, der oder die verantwortliche Gutachter:in mache sich selbst ein ausreichendes Bild von der zu begutachtenden Person. Als Lisa danach den Brief mit dem Ergebnis bekam, war sie geschockt: Laut Gutachten soll sie in der Lage sein, 30 Stunden die Woche arbeiten zu gehen. Auf einmal erwartete das Jobcenter in Bamberg, das bisher viel Verständnis für ihre Situation gezeigt hatte, dass sie eine berufliche Umschulung macht. Schon 2017 hatte Lisa versucht eine neue Ausbildung in einem Büro beginnen. „Aber es war einfach zu früh, zu viel“, sagt sie. „Bei der Umschulung hatte ich Angst, dass ich jetzt zu irgendwas gezwungen werde, was auf Dauer wieder nicht funktionieren wird.“