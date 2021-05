„Er gab mir permanent das Gefühl, nichts wert zu sein”

Auch Expertin Zehetner sagt, dass es essentiell sei, sich die Perspektive von Außenstehenden einzuholen, wenn man in einer Gewaltbeziehung steckt. Das Problem dabei: Sich selbst in so einer Beziehung zu verorten, ist sehr schambesetzt. „Vor allem Frauen denken, dass sie selbst daran Schuld wären, wenn sie schlecht behandelt werden“, erklärt Zehetner. „Sie fühlen sich dafür verantwortlich, dass die Beziehung schlecht läuft – auch, weil dem Partner zufolge ja alle Probleme bei der Frau liegen.“ Wichtig sei es außerdem, der eigenen Wahrnehmung zu vertrauen: „Wenn etwas in dir sagt, dass das, was dieser Mensch mit dir macht, nicht in Ordnung ist, dann stimmt das wahrscheinlich auch.“