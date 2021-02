„Die Magersucht wurde zu meiner Vertrauten“

„Alles begann im Sommer, als ich 13 Jahre alt wurde. „Germanys Next Topmodel“ lief im Fernsehen und auch in Magazinen sah ich all die top-gebauten Frauen, mit perfekter Oberweite und Sanduhrenfigur. Ich stellte mich vor den Spiegel, blickte an mir runter und sah eigentlich nur Bauch. Ich dachte mir: „Wenn ich jetzt nur ein paar Kilo verliere, dann wird der Bauch dünner und ich sehe aus wie diese Frauen.“ Ich war mitten in der Pubertät, viele um mich herum versuchten abzunehmen, ich wollte das auch – und das ging nach hinten los. Monate später lag ich in einer Klinik und musste zwangsernährt werden, um zu überleben.