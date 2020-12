„Ich habe keine Angst mehr vor der Depression“

In unserer monatlichen Reihe „Talking Minds“ berichten Menschen von ihren Erfahrungen mit psychischen Erkrankungen. Ihre Geschichten, Gedanken und Symptome können dabei individuell sehr unterschiedlich sein, deshalb findest du am Ende auch allgemeinere Informationen zum Thema. In Folge eins geht es um Depressionen und Ängste, davon erzählt Marie (Name geändert). Die 33-Jährige arbeitet als Sozialpädagogin in einer Einrichtung für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Bei ihr selbst wurden Depressionen im Erwachsenenalter diagnostiziert.