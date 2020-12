Wie hat sich die Beziehung zu deinem direkten sozialen Umfeld während deiner Krankheit verändert?

Ich habe immer gerne was mit Freund*innen gemacht und war viel unterwegs. In der Zeit zwischen 2013 und 2017 ging das nicht. Ich wollte nicht, dass jemand was von meiner Krankheit merkt, ich wollte aber auch nicht essen. Mit meiner Familie hatte ich einen sehr direkten Umgang, was meine Krankheit angeht. Das ging ja aber auch nicht anders, die haben mich immer sofort miterlebt. Wenn man so schwer krank ist, kann man nicht mehr entscheiden, was man teilt. Es platzt aus einem heraus. Die psychische Belastung, mit der Krankheit umzugehen, hat unser Familienleben komplett verändert. Meine Eltern haben sich scheiden lassen. Meine Mutter und mein Bruder sind selbst in Therapie.