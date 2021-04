Regelschmerzen sind ein guter Grund, zu Hause zu bleiben!

Auch vergangene Woche bin ich wieder in die Arbeit gegangen, obwohl mein Unterleib tat, als würde er gleich platzen. Es fühlte sich an, als wären meine Organe heiß und irgendwie angeschwollen. Ich spürte die Kontraktionen aka Krämpfe meiner Gebärmutter und legte mir deshalb einen dicken Schal auf den Bauch – eine Wärmflasche konnte ich ja nicht einfach so mit in die Arbeit bringen. Da hätte ja jeder gleich gewusst, was los ist. Weil der Schmerz vom Unterbauch außerdem in meinen Rücken ausstrahlte, beugte ich mich leicht nach vorne und massierte einhändig die schlimmsten erreichbaren Stellen. Mit der anderen Hand tippte ich.