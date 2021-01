Cannabis erhöht das Risiko für Psychosen

Wenn man Cagla am Telefon fragt, ob Cannabis legalisiert werden sollte, dann schweigt sie lange. „Ich bin mit Drogen nie vernünftig umgegangen“, sagt sie. „Ich habe viel hochgezüchtetes Zeug geraucht und generell von allem viel zu viel genommen. Ich war süchtig. Deshalb finde ich es schwierig, von meinem Fall auf alle zu schließen.“ Nach ihrer Therapie in der Nussbaumklinik wird Cagla im Januar 2021 in eine Suchtklinik an der Nordsee verlegt werden. Danach will sie eine Ausbildung im Einzelhandel machen, am liebsten wieder eine eigene Wohnung und vor allem: „Nie wieder Drogen nehmen und nicht mehr diese Stimmen hören.“