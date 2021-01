In Puerto Rico gilt jetzt der Notstand – weil die Gewalt gegen Frauen eskaliert

Gewalt gegen Frauen ist auch außerhalb Lateinamerikas ein großes Problem. In Deutschland gab es 2019 mehr als 114 000 Fälle von häuslicher Gewalt, Drohungen oder Nötigungen gegen Frauen, ausgehend von ihrem Partner oder Ex-Partner. 301 Frauen wurden getötet. Das berichtet das deutsche Bundeskriminalamt. Deutschland gilt unter Expert*innen europaweit als Land, in dem Gewalt gegen Frauen besonders häufig vorkommt. Der Europarat hat zur Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen 2011 die sogenannte „Istanbul Konvention“ beschlossen. In diesem völkerrechtlichen Vertrag sind Verpflichtungen festgeschrieben, zum Beispiel zum Schutz vor Vergewaltigung in der Ehe oder Diskriminierung und wirtschaftlicher Ausbeutung. Täter müssen laut der Istanbul Konvention strafrechtlich verfolgt werden können und für die Opfer müssen Schutzeinrichtungen wie Frauenhäuser angeboten werden. In Deutschland ist die Konvention 2018 in Kraft getreten. Deutsche Frauenrechtler*innen fordern allerdings, dass diese Vorgaben konsequenter umgesetzt werden müssten.