Amira ist erst vor dem Krieg und dann vor ihrem Mann geflohen

Partnerschaftsgewalt hat für die Gewalttätigen oft keine oder kaum rechtliche Konsequenzen. Das weiß Strafverteidigerin Christina Clemm: „In der Rechtsprechung ist es leider immer noch so, dass Partnerschaftsgewalt eher niedriger gewertet wird als Gewalt gegen fremde Personen. Auch gesamtgesellschaftlich wird Gewalt in Partnerschaften eher hingenommen und entschuldigt.“ In einem Großteil der Fälle würden die Täter außerdem nie zur Rechenschaft gezogen. Das liege zum einen daran, dass viele Frauen keine Anzeige erstatten und die Dunkelziffer besonders groß ist. Zum anderen daran, dass viele Betroffene im Laufe der Verhandlungen ihres Zeugnisverweigerungsrechts Gebrauch machen und damit die Anzeige faktisch zurückziehen. In den Fällen, in denen die Frauen aussagen, stehe es oft Aussage gegen Aussage. Dann komme es darauf an, wem das Gericht glaubt und ob es Beweise gibt, zum Beispiel Verletzungen, die zu dem Ausgesagten passen, erklärt Clemm.