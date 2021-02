„Es wird immer über uns gesprochen, wir sollten aber mitsprechen dürfen“

Nach 90 Minuten ist noch längst nicht alles gesagt, wie auch? Es geht um die Macht der Sprache, wenn Gianni Jovanovic noch einmal deutlich macht, wieso die mit Z beginnende rassistische Fremdbezeichnung für Sinti*zze und Rom*nja traumatisierend sei: „Sprache ist eine Machtressource“, sagt er. „Wir haben die Wahl, sagen zu können, was wir wollen.“ Das Wort stehe für Gewalt, Stereotypisierung und den Genozid an Sinti*zze und Rom*nja. Die Nazis tätowierten dieses Wort Menschen in die Haut ein. Natasha A. Kelly sagt zur Diskussion um rassistische Bezeichnungen: „Es geht um Menschenrechte. Wenn Meinung zu Diskriminierung führt, dann hört da Meinung auf.“ Es betreffe die weiße Dominanzkultur, die weiße, unmarkierte Norm, die nicht-weiße Personen zu „den Anderen“ macht, und die Taten, zu denen gewaltvolle Sprache führen kann: die rechtsextremen Anschläge in Hanau und Halle, den NSU-Komplex, den Mord an Walter Lübcke. Der Anschlag in Hanau jährt sich am 19. Februar. Nava Zarabian erinnert in „Die beste Instanz“ daran, wie viele Menschen zwei Tage nach den rassistischen Morden Karneval feierten, als ob nichts gewesen sei. „Es geht um Existenzen. Es geht um Selbstverteidigung“, sagt Mohamed Amjahid, und weiter: „um Leben und Tod.“