Woher kommt die Faszination für Lady Di?

Maureen Karamales (damals Murray) ist 57 und hat 1985 mit 21 Jahren in Washington D.C. einen „Princess Diana Lookalike“-Contest gewonnen. In gewisser Hinsicht heißt das auch, dass kaum jemand Lady Di so nahe war wie sie – zmindest äußerlich. Vielleicht kann sie erklären, was heute und damals an der Prinzessin so faszinierend war und ist.