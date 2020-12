Backstreet Boys und Britney Spears haben einen gemeinsamen Song veröffentlicht

Also gönnen wir uns den kurzen Moment des Hyped-seins, bevor wir auf das Lied klicken, denken an „I want it that way“, daran, wie wir in unserem Kinderzimmer zu „Get down“ versucht haben, zum ersten Mal cool zu tanzen oder Diskussionen, ob Brian oder Nick süßer ist. Denken wir an diese epische Pause zwischen „Oops I“ und „did it again“, an den rot-glänzenden Ganzkörperanzug. Daran, dass „It’s Britney, Bitch“ irgendwann mal provokant war. Einfach daran, als diese Menschen zur Pop-Avantgard gehörten, Rekorde gebrochen und Grenzen gesprengt haben.