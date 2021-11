„In Dating-Formaten beobachte ich viel toxisches Verhalten”

Joachim Trebbe, Kommunikationswissenschaftler an der Freien Universität Berlin, erklärt, warum diese Reaction-Videos so gut funktionieren. Laut ihm liegt es daran, dass durch das Kommentieren der Formate für Zuschauer:innen ein gemeinsamer Erfahrungshorizont geschaffen wird. „Was früher am Gartenzaun geschah, wird in den Videos mitgeliefert”, sagt er. Man beobachtet zum Beispiel die eigenen Nachbar:innen bei etwas Peinlichem – und tauscht sich mit den eigenen Mitbewohner:innen darüber aus. Dieses Gefühl geben uns auch Reaction-Videos: „Gewissermaßen ein Bekannter bewertet das Gesehene und macht deutlich, was daran sensationell, ungewöhnlich oder lustig ist.” Auch Mirella sagt, dass die Zuschauer:innen an den Reaction-Videos vor allem das Gemeinschaftsgefühl lieben. „Unter meinen Videos kommentieren sie auch meine Reaktion auf die Formate – wobei sie mir nicht nur zustimmen, sondern auch widersprechen”, erklärt sie. „Das macht es für mich so spannend.”