Sich über Armut zu amüsieren, ist armselig

Das bedeutet aber auch, dass die deutsche Fernsehlandschaft diese Problematik nicht nur Privatsendern wie RTL oder RTL2 überlassen darf und viel mehr thematisieren muss. Ich werde mich nie damit abfinden, dass in einem so reichen Land wie Deutschland überhaupt Menschen in Armut leben. Deshalb muss dieser Zustand, also die Armut selbst problematisiert werden. Nicht aber die Menschen, die in Armut leben.