Popkultur kann helfen, mentale Erkrankungen zu entstigmatisieren

In der Netflix-Sitcom „Big Mouth“ geht es beispielsweise ums Erwachsenwerden. Die Figuren darin werden von verschiedenen Kreaturen durch die Pubertät begleitet. Zum Beispiel dem Hormonmonster, der Depressionskatze oder Tito, dem Angstmosquito. Mit Letzteren gelingt Big Mouth eine fantastisch-akkurate Darstellung der Krankheiten. Der nervige Mosquito schwirrt um die Betroffenen herum und malt sich ständig Worst-Case-Szenarien aus. „Ist schon lustig, aber ehrlich gesagt fühlt sich Anxiety exakt so an, wie es hier als Mosquito dargestellt wird“, heißt es im beliebtesten Kommentar unter einem „Tito“-Video auf YouTube – und ich stimme zu. Übrigens gibt es in der Serie gegen Ende auch eine Kreatur, die dem Charakter hilft, der Angst etwas entgegenzusetzen. Wie schön wäre es gewesen, hätte ich diese Serie bereits als Teenagerin schauen können?