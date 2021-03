Warum wir die Dating-Reality-Serie „Love Is Blind“ so lieben

Interessant ist das Gedankenspiel, ob so ein Format auch in Deutschland funktionieren würde. Eine Sendung, in der ein AfD-Wähler sich potenziell in eine praktizierende Muslima verlieben könnte, einfach weil man sich vorher in den „Pods“ so gut über die gemeinsame Herkunft aus Ostwestfalen austauschen konnte. Vermutlich würde da aber greifen, was bei so vielen aus den USA nach Deutschland importierten Reality-Shows das Problem ist: Trash-Fernsehen schauen ist hier völlig okay. Dort ernsthaft motiviert mitmachen? Eher nicht.