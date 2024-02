„Hilfe, wir haben einen Hund“

Gegen 23 Uhr haben wir alle Spuren beseitigt und sinken todmüde in die Kissen. Das Hundebett haben wir daneben gestellt. In der ersten Nacht darf sie ausnahmsweise bei uns im Schlafzimmer schlafen. „Aber ins Bett darf sie nicht“, sage ich. „Sie muss lernen, dass wir die Alphas sind!“ Kaum ist das Licht aus, höre ich ein Fiepen und das stumpfe Kratzen von Krallen auf Stoff. Ich schlage die Augen auf und blicke direkt in das flehende Gesicht von Sissi, die sich an der Bettkante abstützt. Man müsste schon ein Psychopath sein, um so seelenruhig einschlafen zu können. Dreh ich mich also um … und blicke nun direkt in das flehende Gesicht von Theresa. „Schaaaatz ...“