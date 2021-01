Tipps von einem, der am kältesten Ort der Erde war

Kann ich als Jogger oder Spaziergänger dann also weiterhin meine Runden drehen?

Bei minus 20 Grad ist das überhaupt kein Problem. Ab minus 50 Grad geht man allerdings lieber nicht mehr so lange raus. Ich habe in Sibirien mal versucht, anderthalb Stunden draußen zu bleiben, das ist für den Kreislauf schon eine ziemliche Belastung. Generell gilt: bei extrem kalten Temperaturen sollte man sich nicht mehr so arg anstrengen. Wenn das Herz schneller schlägt, muss man automatisch mehr atmen, was zur Folge hat, dass man wohlmöglich tiefer einatmet und die Lungenbläschen erfrieren können. In Bewegung bleiben sollte man hingegen schon, sonst frieren die Füße ganz schnell ein.