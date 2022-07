U wie Underboob-Schweiß und W wie „Wehe, du machst das Fenster auf!“

Es ist heiß, so heiß in Deutschland. Hitzerekorde werden gebrochen, eingestellt, die Wetterkarten brauchen neue Farben, um die Temperaturen visuell darzustellen. Und in den Medien (den altmodischen und den sozialen) gibt es kein anderes Thema mehr als: DIE HITZE. Höchste Zeit, das mal alphabetisch zu sortieren, solange wir noch denken können!