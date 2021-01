So geht Nachhaltigkeit mit kleinem Budget

Lebensmittel

Nachhaltige und fair produzierte Lebensmittel kosten im Supermarkt oft ein Vielfaches der konventionellen Alternativen. Eine bereits relativ bekannte Möglichkeit, um auch mit kleinem Budget bewusst einzukaufen, ist das Foodsharing. Über die Plattform Foodsharing oder Too Good To Go können Privatpersonen Lebensmittel, die sonst im Müll landen würden, teilen und abholen – kostenlos oder zumindest stark reduziert. Weniger bekannt ist bisher die Plattform Mundraub, die sich auf Obst, Kräuter und Nüsse konzentriert, die im öffentlichen Raum wachsen. Auf einer Karte, die die Mitglieder erweitern können, sind Bäume und Sträucher verzeichnet, an denen sich jede*r bedienen kann.