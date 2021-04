Wie sinnvoll sind kostenlose Persönlichkeitstests im Netz?

Was folgt daraus?

Selbst bei der Forschung zur Persönlichkeit von Fischen findet man komplexere Modelle. Wenn man so einem Typen-Modell folgt, würden wir also davon ausgehen, dass die menschliche Persönlichkeit weniger komplex ist als die von Fischen. Das fände ich schon sehr dramatisch. Ein weiteres Problem ist die Instabilität der Messung. Die aktuelle Forschung zeigt, dass Menschen in ihrer Persönlichkeit relativ stabil sind. Bei einem Persönlichkeitstest müsste also bei einer Person bei einer erneuten Testung nach einigen Wochen etwas hochgradig Ähnliches rauskommen. Wenn ich aber einen Typen-Test mache, bin ich heute Typ A, mache ich den Test in sechs bis acht Wochen nochmal, bin ich dann oft Typ C oder E. Das heißt, die Ergebnisse sind nicht verlässlich, sondern viel eher Zufall und sagen somit nichts über meine Persönlichkeit aus. Das ist wirklich bedenklich.