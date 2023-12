„Ich treffe jetzt eine Deutsche”

Manideep ist eine der Fachkräfte, die Deutschland so dringend braucht. In der Serie „Ankommen“ begleiten wir seinen Alltag in Deutschland und wollen an seinem Beispiel erleben, wie gut Integration hierzulande gelingt. In Folge 2 erzählt er von seinem erfolgreichen Dating-Life und wie er die Uni neben seinem Vollzeitjob schafft: