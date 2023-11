„Ich habe extra deutsche Vokabeln gelernt – dann sprach der Manager Bairisch“

Ich wohne zusammen mit einem Deutschen und einem Chinesen. Der Deutsche ist ein guter Typ, aber so gut wie unsichtbar. Nur in der Küche grüßen wir uns mal. Mit dem Chinesen war ich schon ein paar Mal Essen, er ist ein guter Freund. Es gefällt mir in Braunschweig viel besser als Magdeburg. Viel, viel besser, weil es so viele junge Leute gibt. Auch die Cafés und Restaurants gefallen mir besser. Deshalb gehe ich alle paar Wochen Freitagabends alleine aus. Jedes Mal in eine andere Bar, und jedes Mal treffe ich neue Menschen. Einfach zufällig. Ich habe aber noch nie mit jemandem Nummern ausgetauscht. Bier trinke ich inzwischen natürlich auch, das ist typisch Deutsch. Wenn ich ehrlich bin, trinke ich aber Bier, weil Whiskey so teuer ist. Wenn ich Freunde treffe, und wir nicht in eine Bar gehen, kaufen wir eine Flasche Whiskey.