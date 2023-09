Der quälende Moment, in dem man Trinkgeld geben muss

Noch schlimmer wird es, wenn man bei Freunden in der Bar trinkt, die sich immer wieder dazusetzen, einen aber eigentlich den ganzen Abend bedienen. Geld ist in vielen noch so guten Freundschaften ein Tabu. Ich selbst würde von Freunden nicht erwarten, dass sie ihr Erspartes an meine Trinkgeldkasse abdrücken. Gleichzeitig weiß ich, wie sehr sie sich um diese Samstagsschicht mit den anderen Kollegen streiten mussten, weil samstags jeder arbeiten will, weil es samstags am meisten Trinkgeld gibt. Vielleicht sollte ich also in Bars von Freunden keinen Unterschied machen und für diese eine Minute der sozialen Awkwardness einfach so tun, als würden wir uns nicht kennen und die üblichen fünf bis zehn Prozent einfach unauffällig auf dem Tisch liegen lassen. Aber was, wenn jemand anderes die Kohle im Vorbeigehen einsteckt? Wenn es am Ende dann doch so aussieht, als hätte ich gar nichts gegeben?