Wie arbeite ich im Homeoffice, ohne meinen Rücken zu ruinieren?

Welche Übung hilft schnell, wenn der Rücken akut weh tut?

Da kann die sogenannte Dreh-Dehnlagerung helfen. Dabei hebt man auf dem Boden liegend ein Bein an, so dass Hüfte und Knie einen Winkel von 90 Grad bilden. Das Bein lässt man dann über das andere Bein fallen, das ausgestreckt am Boden liegt. Die gegenüberliegende Schulter sollte auf dem Boden liegen bleiben. Wenn es ganz schlimm ist, kann man auch eine Schmerztablette nehmen. So bleibt man wenigstens in Bewegung. Halten die Schmerzen über längere Zeit an, sollte man aber unbedingt zum Arzt gehen. Der kann dann Physiotherapie verschreiben, deblockieren oder Schmerzmittel spritzen.